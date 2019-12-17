شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الكندي رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم على نحو إيجابي رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وذلك مع استمرار الحالة الإيجابية بشأن الاتفاق التجاري المرحلي الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والصين.



وكانت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" قد أعلنت في الآونة الأخيرة التوصل إلى شروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين وبدء التفاوض فورا على المرحلة الثانية.

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وعلى أثر ذلك، قرر "ترامب" إلغاء قراره الذي كان سيتم بموجبه فرض رسوم جمركية إضافةي ضد الصين بداية من الأحد الماضي.



واستقبلت أسواق أصول المخاطرة كالأسهم وعملات السلع والمعادن الصناعية هذا النبأ بالإشادة والتفاؤل بين المستثمرين الأمر الذي دفعها نحو الصعود حيث بلغت "وول ستريت" والأسهم الأوروبية مستويات قياسية غير مسبوقة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:29 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 0.7605، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7612 وأقل سعر عند 0.7579.