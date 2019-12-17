توطين ودعم تنفيذ برنامج الترميز الطبي لـ500 فني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والمجلس الصحي السعودي أمس اتفاقية تعاون في مقر الصندوق بمدينة الرياض، لتوطين ودعم تنفيذ برنامج الترميز الطبي لـ500 فني ترميز طبي من الحاصلين على مؤهلات في تخصصات (العلوم الطبيعية، والأشعة والتمريض، والأطباء غير الممارسين)، وذلك بهدف تأهيليهم وتوظيفهم لدى منشآت القطاع الخاص على مهنة فني ترميز طبي، في خطوة تستهدف دعم خطط وبرامج التوطين في القطاع الصحي.

ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني والأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي.

ويأتي تنفيذ برنامج الترميز الطبي، بناء على موافقة المقام السامي، على قرارات المجلس الصحي السعودي، المتضمنة ضرورة إقامة البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما أنه يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين، لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها «هدف».

وتهدف الاتفاقية في المرحلة الأولى، إلى دعم تدريب وتوظيف 500 باحث عن عمل في مهنة فني ترميز طبي من خلال مسارين: الأول: دعم تنفيذ برنامج تدريبي لـ400 من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية (فيزيا، كيمياء، أحياء)، وذلك من خلال برنامج تدريبي نظري مدته تسعة أشهر ويتم لدى إحدى الجهات التدريبية المؤهلة، وآخر عملي مدته ثلاث أشهر، ويتم داخل أحد المستشفيات المؤهلة لذلك، أو كما يعتمده الطرف الثاني، ويتبع ذلك توظيف مجتازي فترة التدريب لدى القطاع الصحي الخاص على وظيفة فني ترميز طبي.

في حين يدعم المسار الثاني تنفيذ برنامج تدريبي لـ100 من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات الأشعة والتمريض والأطباء غير الممارسين، وذلك من خلال برنامج تدريبي نظري مدته أربعة أشهر، ويتم لدى إحدى الجهات التدريبية المؤهلة لإعدادهم للعمل لدى شركات التأمين وإدارة المطالبات.

وبموجب اتفاقية التعاون، سيتولى «هدف» عملية الإشراف ومراقبة جودة التدريب، وتحمل تكاليف التدريب النظري والعملي للمتدربين ودفع مكافآتهم، إضافة إلى تحمل تكاليف رسوم الاختبارات، وصرف تكاليف الكتب التعليمية وفقا للمتدربين المستهدفين في البرنامج التدريبي.

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ووفقا للاتفاقية المبرمة، سيتعين على المجلس الصحي السعودي، تحديد الجهات التدريبية والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، والعمل على ضمان عملية توظيف مخرجات البرنامج بالتنسيق مع الجهات المختصة، والالتزام بتوقيع عقود مع القطاع الصحي الخاص والمؤسسات الحكومية لضمان توظيف المستفيدين من البرنامج.

ونصت بنود الاتفاقية، على قيام المجلس السعودي الصحي بتدريب المستهدفين الذين وقعت بشأنهم اتفاقيات توظيف، والالتزام بتوقيع عقود التدريب النظري والعملي مع الجهات المدربة، وتحفيز القطاع الخاص لتوظيف مخرجات البرنامج.

المرحلة الأولى لبرنامج الترميز الطبي

المستهدف: 500 فني

التخصصات:

العلوم الطبيعية، الأشعة، التمريض، الأطباء غير الممارسين.

التنفيذ من خلال مسارين

- تدريب 400 باحث عن عمل

خاص بخريجي بكالوريوس فيزيا، كيمياء، أحياء

مدة التدريبي النظري 9 أشهر يتم لدى إحدى الجهات التدريبية المؤهلة

مدة التدريب العملي 3 أشهر يتم داخل أحد المستشفيات المؤهلة

توظيف مجتازي التدريب لدى القطاع الصحي الخاص على وظيفة فني ترميز طبي.