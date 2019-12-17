تساوي عدد السعوديين مع الوافدين شرط لتحمل المقابل المالي بالمنشآت الصناعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي ولمدة خمس سنوات، حيث تضمنت هذه الآلية عددا من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل، من أبرزها أن يكون عدد السعوديين مساويا أو يزيد على عدد الوافدين بالمنشأة، مشيرة إلى أنه سيبدأ تطبيق الآلية بنهاية مارس 2020.
ونصت الآلية على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، التي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين. أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا زاد عدد السعوديين العاملين لديها، علما بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.
وبينت الآلية طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين، فإن كان العدد أقل من 20 عاملا فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة، وإن كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20 فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد من السعوديين يساوي (%5) من ذلك الفارق خلال سنة كاملة، بحيث يتم تقسيم هذا العدد على أرباع السنة، وسيتم بدء تطبيق الآلية بنهاية الربع الأول من عام 2020، بحيث يبدأ احتساب خط الأساس للتوظيف من 1/1/ 2020م. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحديث بيانات كل منشأة مع نهاية كل ربع سنة، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، عبر النظام الالكتروني بالوزارة.
تحمل الدولة المقابل المالي على الوافدة بالمنشآت الصناعية
1 يناير 2020
- بدء احتساب خط الأساس للتوظيف
31 مارس 2020
- بدء تطبيق تحمل الدولة المقابل المالي
تحديث بيانات المنشأة مع نهاية كل ربع سنة عند إصدار أو تجديد رخصة العمل الكترونيا
آلية إعفاء المنشآت الصناعية المرخصة
- أن يكون عدد السعوديين أكبر من أو يساوي عدد الوافدين
- المنشآت التي يكون السعوديون فيها أقل من الوافدين تستحق الإعفاء إذا زاد عدد السعوديين لديها
- الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين
- الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أقل من 20 عاملا.. المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة
- الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20 .. المنشأة مطالبة بزيادة السعوديين %5 من الفارق خلال سنة
كانت هذه تفاصيل خبر تساوي عدد السعوديين مع الوافدين شرط لتحمل المقابل المالي بالمنشآت الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.