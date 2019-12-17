المملكة الثانية في تخصيص النطاقات الترددية بين دول العشرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اجتماعه الدوري برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله السواحه، وحضور محافظ الهيئة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد التميمي، وأعضاء المجلس.

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وثمن السواحه في افتتاح المجلس الدعم الكبير والرعاية الدائمة اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مضيفا أن القطاع في المملكة بات على موقع الصدارة عالميا، ليسجل بذلك قفزات نوعية في مؤشرات التقارير الدولية، أهمها حلول المملكة ثانيا على مستوى دول العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية لخدمات الاتصالات المتنقلة، والمرتبة الثالثة بين دول المجموعة في الحوكمة التقنية، والتقدم 16 مركزا في انتشار شبكة النطاق العريض، وإصدار أول ترخيص لانترنت الأشياء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى ما تحقق للقطاع كسوق واعد وبيئة جاذبة للاستثمار حول العالم.

واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها استراتيجية الهيئة المنبثقة عن استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة في القطاع، ودعم تمكين التقنيات الناشئة، وتطوير القطاع، بالإضافة إلى حماية مستخدمي خدمات الاتصالات ومستفيدي الخدمات البريدية، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات البريدية، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

3 محاور لاستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات