الطيران المدني تسلم الرخصة التشغيلية لـ "SAL"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن وزير النقل المهندس صالح الجاسر في حفل أقامته المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية انطلاقة الشركة السعودية للخدمات اللوجستية «SAL»، وهي شركة جديدة ومستقلة ضمن مجموعة شركات المؤسسة وبوابة رئيسة للشحن وخدمات المناولة الأرضية واللوجستية في مطارات المملكة.

وسلم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، الرخصة التشغيلية للخدمات الأرضية للشركة السعودية للخدمات اللوجستية «سال» حيث تسلم الرخصة الرئيس التنفيذي للشركة عمر حريري.

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ويأتي تسليم الرخصة التشغيلية للخدمات الأرضية، بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني المتعلقة بالخدمات الأرضية للمطارات، ومنها اللائحة التنفيذية رقم (151)، وتعنى بترخيص جميع شركات مقدمي الخدمات الأرضية بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية، واللائحة التنفيذية (68)، التي تعنى بترخيص جميع مشغلي شركات مزودي الخدمات الأرضية بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية.

وتعد هذه الأنظمة واللوائح الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتسهم في انخفاض الحوادث الأرضية بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني.

وقال الجاسر إن المشاريع التنموية الشاملة غير المسبوقة حجما وتنوعا التي يتم إنجازها حاليا تتطلب تضافر الجهود من مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمواكبتها ببرامج تطوير وتوسع في الخدمات اللوجستية، ومن أهم هذه القطاعات قطاع النقل الذي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة، حرصا على توفير أفضل وسائل النقل ومتطلباتها ومواكبة برامج التنمية الشاملة بخدمات متكاملة في مجال النقل بمختلف وسائله والخدمات اللوجستية، وهذا المشروع الرائد من المبادرات الطموحة في هذا المجال».