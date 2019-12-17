شكرا لقرائتكم خبر عن إفلاس 5 شركات فى ظل الأزمة الاقتصادية التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خمس شركات تركية إفلاسها فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعيشها البلاد والتى تحلق الضرر بالشركات الواحدة تلو الأخرى، وتتوالى إعلانات التعسر والإفلاس من الشركات فى تركيا. ويأتي قطاع الإنشاءات على رأس القطاعات التى تضررت بسبب الأزمة الاقتصادية فى تركيا، قامت شركة بناء إلى جانب أربع شركات تأمينية واستشارية وتسويقية بإعلان إفلاسها مؤخرا فى كل من العاصمة أنقرة وإسطنبول.

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