شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول تجارى أمريكى: واشنطن قد تزيد الرسوم الجمركية على بضائع أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، اليوم الثلاثاء ، إن الولايات المتحدة قد تزيد الرسوم الجمركية على بضائع أوروبية في ظل سعيها لخفض عجزها التجاري المزمن مع القارة، وهو ما يسلط الضوء على أولوية تجارية رئيسية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأبلغ لايتهايزر، شبكة فوكس بيزنس، أن الرسوم الجمركية التي فرضت مؤخرا على بضائع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار في إطار الخلاف حول دعم شركتي صناعة الطائرات بوينج وإيرباص قد يجري زيادتها، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه الطرفان التفاوض على تسوية.

وقال لايتهايزر في مقابلة "ننظر في ذلك.. قد نزيد ذلك.. هدفنا هو محاولة الوصول إلى نوع من التسوية عبر مفاوضات ... لكن علاقتنا مع أوروبا مفتقرة جدا للتوازن".

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وامتنع الممثل التجاري الأمريكي عن التكهن بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية الجديدة ستستهدف السيارات ومكونات السيارات الأوروبية.

لكنه قال إن العجز في تجارة السلع الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي قد يبلغ 180 مليار دولار في 2019 وإن الولايات المتحدة بحاجة لإيجاد سبل لبيع المزيد من السلع إلى أوروبا. وبحسب بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة، بلغ العجز حوالي 169 مليار دولار في 2018.