الاقتصاد

الجنية الاسترلينى يهبط من أعلى مستوياته فى عام ونصف العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط الجنيه الاسترليني ، اليوم الثلاثاء ، بعد أن أعاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خروجا بدون اتفاق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الطاولة.

 

وفي أجرأ خطوة منذ فوزه بأغلبية في الانتخابات التي أجريت الخميس الماضي، سيستخدم جونسون أغلبيته البرلمانية في حظر أي تمديد للفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد عام 2020.

 

وقال مسؤول حكومي كبير اليوم الثلاثاء، "بياننا الرسمي أوضح أننا لن نمدد فترة التنفيذ، وقانون اتفاقية الانسحاب الجديد سيمنع الحكومة من الموافقة على أي تمديد".

 

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وهبط الاسترليني 1.5 بالمائة إلى 1.3127 دولار، موسعا خسائره منذ يوم الجمعة إلى 2.8 بالمائة عندما سجل أعلى مستوى له منذ مايو 2018 عقب فوز جونسون في الانتخابات.

 

وتتجه العملة البريطانية إلى تسجيل أكبر خسارة ليوم واحد أمام الدولار الأمريكي منذ نوفمبر 2018 .

 

وهبط الاسترليني 1.58 بالمائة مقابل العملة الأوروبية الى 84.88 بنس لليورو.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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