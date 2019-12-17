شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأوروبى يوافق على منح الأردن قرضا ميسرا بقيمة نصف مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال السفير الأردني في بروكسل يوسف البطاينة، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبي وافق بأغلبية على منح الأردن قرضا ميسرا بفوائد مخفضة بقيمة 500 مليون يورو، لدعم الاقتصاد الأردني والتخفيف من الآثار السلبية لأزمات المنطقة، مؤكدا أن هذا القرار تقدير كبير للأردن وقيادته في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية - في بيان أوردته وكالة أنباء الأردن (بترا) - أن المفوضية الأوروبية تبنت مقترحا لتقديم المبلغ للمملكة كقرض ميسّر ضمن برنامج المساعدة الكلي لتحفيز النمو والاستثمار وإيجاد فرص العمل، ودعم الاستقرار الاقتصادي، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
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