شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تنتعش مواصلة مكاسبها وسط إشادة كبيرة من "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت "وول ستريت" في بداية تعاملات اليوم مواصلة المكاسب التي دفعتها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة الأمر الذ استدعى إشادة وفخر من الرئيس "دونالد ترامب" في تقرير نشرته "فوكس نيوز".



ونشر "ترامب" على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة شملت ربطا لتقرير نشرته "فوكس نيوز" تحدث عن أن "داو جونز" قفز بعشرة آلاف نقطة منذ تنصيب الرئيس الأمريكي.

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وجاءت المستويات القياسية لـ"وول ستريت" عقب التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين الولايات المتحدة والصين والإعلان عن التفاوض على المرحلة الثانية بشكل فوري.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن ارتفاع تصاريح البناء في أمريكا بنسبة 1.4% إلى 1.48 مليون تصريح في نوفمبر.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:02 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل عشرين نقطة) إلى 28255 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنصف نقطة إلى 3192 نقطة، في حين ترراجع "ناسداك" بنقطتين إلى 8811 نقطة.