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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يفعلها ويتجاوز مستوى 2000 دولار للمرة الأولى في تاريخه والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم بعد أن قفزت أعلى حاجز ألفي دولار للمرة الأولى في تاريخ المعدن الصناعي الأمر الذي جعله يتفوق على الذهب في تخطي هذا المستوى غير المسبوق.
وقفز سعر البلاديوم منذ بداية العام الجاري حتى اليوم بنحو 60% مما دفع محللي بنك "سيتي جروب" لرفع توقعاتهم بشأن سعر المعدن إلى 2500 دولار للأوقية في النصف الأول من العام المقبل.
وحقق البلاديوم مستويات قياسية متوالية بدعم من تشديد الدول والحكومات حول العالم لقواعد انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة وغازات ثاني أكسيد الكربون بالتزامن مع جهود مكافحة التغيرات المناخية.
ويدخل البلاديوم في صناعة مكونات وأجزاء وقطع غيار داخل السيارات تسهم في خفض الانبعاثات، وهو ما دفع شركات صناعة المركبات للإقبال عليه بقوة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 1922.7 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم في التعاملات الفورية عند 2000.3 دولار للأوقية وأقل سعر عند 1920.8 دولار.
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