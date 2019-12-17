شكرا لقرائتكم خبر عن "تهامة للإعلان" توقع عقد مرابحة بقيمة 1.5 مليون ريال مع "الباب الأبيض القابضة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة عن توقيعها عقد مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع شركة الباب الابيض القابضة المحدودة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تدوال" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة التمويل تبلغ 1.5 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل سنتين.

وقالت الشركة إن الضمانات المقدمة مقابل التمويل ستكون سندات لأمر و رهن ذمم مدينة تجارية.

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وتهدف تهامة من هذا التمويل إلى تمويل رأس المال العامل للشركة و الأنشطة التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة.

وسبق أن وقعت تهامة عقد مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بقيمة 5 مليون ريال، مع شركة الباب الأبيض القابضة المحدودة.

وسبق أن حصلت تهامة، في يوليو الماضي، على عقد مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع شركة الباب الابيض القابضة المحدودة، بقيمة 3 مليون ريال، لمدة سنتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 7.3 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.