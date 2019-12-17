شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على طلب "تبوك الزراعية" تخفيض رأسمالها بنسبة 46.3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة تبوك للتنمية الزراعية بتخفيض رأس المال إلى 241.767 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وسبق أن أعلنت الشركة، خلال نوفمبر الماضي، عن تعيين "وساطة كابيتال" كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتخفيض رأس المال من 450 مليون ريال إلى 241.767 مليون ريال، بنسبة تخفيض تبلغ 46.274%.

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وتستهدف الشركة من تخفيض رأس المال إطفاء خسائر متراكمة بقيمة 208.233 مليون ريال والناتجة عن إعادة تقييم إستثمارات الشركة وذلك تطبيقاً للمعايير المحاسبية الدولية. وتسجيل خسائر هبوط مشروعات رأسمالية وتكوين مخصص ضمان قرض في شركات زميلة وتسجيل خسائر انخفاض في شركات تابعة وزميلة وتسجيل خسائر اعادة تقييم المخزون وخسائر هبوط في الموجودات الحيوية وتسجيل مخصص زكاة عن سنوات سابقة وتسجيل خسائر هبوط في قيمة الذمم المدينة الاخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 56.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 7.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث إلى تسجيل خسائر هبوط مشروعات رأسمالية وتسجيل خسائر انخفاض في شركات تابعة وزميلة وتسجيل خسائر هبوط اعادة تقيم مخزون وتسجيل مخصص زكاة عن سنوات سابقة وتسجيل خسائر هبوط في قيمة الذمم المدينة الأخرى بالرغم من ارتفاع حجم المبيعات وارتفاع مجمل الربح.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 146.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 6.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.