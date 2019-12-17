شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: المشروعات الكبرى سوف تدعم الطلب على الأسمنت بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة الأهلي كابيتال في تقرير لها اليوم إنها تتوقع دخول قطاع الأسمنت السعودي فترة نمو في العام 2020، بالرغم من أن نسبة الطلب المحلي سيكون بين 5 إلى 10% على أساس سنوي في ذلك العام، حيث سوف يبدأ الطلب من المشروعات الكبري على الأسمنت تدريجياً من الربع الرابع 2020.

وتوقعت الشركة في التقرير الذي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أن تضغط أسعار البيع على الشركات وذلك بقيادة الشركات الصغيرة.

وخفضت شركة الأبحاث توصيتها على شركتي أسمنت ينبع واسمنت الجنوبية إلى محايد، بينما أبقت توصيتها على شركة أسمنت السعودية عند تخفيض الوزن النسبي بناء على التقييم. وأشارت إلى أن التوضيح بشأن المضي قُدماً في المشروعات الضخمة قد يؤدي إلى تغييرات في توقعاتهم وتقييماتهم.

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وحسب شركة الأبحاث من المتوقع أن تكون كميات مبيعات الأسمنت المحلية مستقرة في عام 2019 وأن تنمو بنسبة 5-10% في عام 2020. وسيكون هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالنمو الحالي من مبادرات القطاع الخاص ووزارة الإسكان.

ولا تزال الأهلي كابيتال ترى أن المستفيدين الرئيسيين سيكون الشركات التي تعمل في المناطق الغربية والشمالية الغربية، ومع ذلك يظل مدى نمو الطلب غير واضح في الوقت الحالي.

وأضافت أن أسعار البيع من المتوقع أن تصل إلى 200 ريال للطن في 2019 بارتفاع 30% عن مستويات 2018 والتي كانت عند 153 ريال للطن، بالنظر إلى النمو المحدود في 2019 ومعظم 2020 تتوقع تصحيح في الأسعار بنسبة 5% في أسعار المبيعات في 2020 إلى 190 ريالا للطن، وتعتقد أن هذا سيكون بضغط من الشركات الصغيرة خاصة في المنطقة الشمالية، حيث إن معدلات الطلب والتصدير في المنطقة من المتوقع ألا تكون قوية في 2020.

وكان موقع "أخبار اليوم" قد رصد 11 عاملاً تدعم استمرار قطاع الأسمنت السعودي بجنة الأرباح بعد العودة إليها، ومن تلك العوامل زيادة حجم المشروعات وتشجيع التصدير، بإلغاء الحظر الذي كان مفروضا عليها، بالإضافة إلى دعم الصناعة عن طريق دعم الوقود، واكتتاب أرامكو والعديد من القرارات التي اتخذتها حكومة المملكة بالفترة الأخيرة نرصدها فيما يلي بإيجاز.