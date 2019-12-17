شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يصل لمنطقة مقاومة قوية – تحليل – 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة لإعادة اختبار مستوى المقاومة المهم 35.85، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير(من 25.98 إلى 41.96)، ويتزامن ذلك مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وما يزيد من الضغط السلبي على تداولات السهم القادمة وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند سعر 33.97 الذي يمثل نسبة 50% منها، طيلة ثبات المقاومة 34.97.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه