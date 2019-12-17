سيسكو يقلص من مكاسبه – تحليل – 17-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعدما سجل سهم سيسكو (CISCO) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 46.58، ارتد منه انخفاضاً على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وأيضاً نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 45.96، ليستهدف مستوى الدعم 42.90.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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