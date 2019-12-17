شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكان يقلص من مكاسبه – تحليل – 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك أوف أمريكان (BAC) من جديد في آخر جلساته، بالرغم من تسجيله لأعلى سعر له خلال تلك الجلسة عند سعر 35.09، ليرتد منه السهم انخفاضاً ويغلق على سعر 34.71 دولار، وذلك بعدما حاول السهم جني أرباحه السابقة على المدى القصير، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 33.62، ليستهدف مستوى المقاومة 35.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد