شكرا لقرائتكم خبر عن على بابا يواصل الارتفاع – تحليل – 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة على بابا (BABA) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق مستوى المقاومة 205.59، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد والقصير أيضاً بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 205.59، ليستهدف مستوى المقاومة 215.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد