الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى في شهرين بفعل التوترات مع أمريكا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:40 مساءً, 17 ديسمبر 2019 م المناطق - وكالات هبطت الليرة التركية اليوم إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع استمرار القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة في حين أن تراجع العائد الحقيقي للعملة يقلل جاذبيتها.

وسجلت الليرة خسائر بحوالي 10 في المئة هذا العام بفعل توترات في العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب عدة قضايا من بينها السياسة تجاه سوريا وشراء تركيا نظام إس-400 الروسي للدفاع الصاروخي، وفقا لـ”رويترز”.

وبحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش هبطت الليرة 0.7 بالمئة الى 5.8890 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى لها منذ السابع عشر من أكتوبر.

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