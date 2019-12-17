شكرا لقرائتكم خبر عن حملة رقابية تستهدف 83 مستودعاً للإنارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت خمسة جهات حكومية ممثلة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، ووزارة الطاقة، ووزارة التجارة والاستثمار، والجمارك السعودية ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، جولة رقابية استهدفت 83 مستودعا للإنارة في المملكة. وأظهرت نتائج الحملة ضبط 199.208 منتجات إنارة، فيما بلغ عدد العينات المحالة للمختبر 126 عينة، بينما بلغت العينات المطابقة 82 عينة، والعينات المخالفة 44 عينة. وبينت الجولة كمية المنتجات التي تم احالتها لإعادة التدوير بعدد 128.045 منتج، وعدد المنتجات المطابقة التي تم فك الحجز عنها 71.163 منتج، وعدد المستودعات التي لم يسحب منها 55 مستودع، وعدد المستودعات التي سحب منها 28 مستودع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة رقابية تستهدف 83 مستودعاً للإنارة بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.