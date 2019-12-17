شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء ضبا يستقبل 120 سفينة خلال شهر نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن ميناء ضبا استقبال 124 سفينة تجارية خلال الفترة من مطلع شهر نوفمبر الماضي حتى أواخره، بإجمالي أطنان تجاوزت 138,960 طناً، كما قام الميناء بنقل ما يقارب 14 ألف راكب، و 6154 سيارة.

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