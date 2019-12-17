شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 4.011 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) من العام المالي 2019 - 2020 لتبلغ نحو 4.011 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 148.2 مليار جنيه بمعدل3.8%.

وأوضح البنك المركزي - في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء- أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 6ر115 مليار جنيه بمعدل 3.9%، والمعروض النقدي بمقدار 32.6 مليار جنيه بمعدل 3.5%.

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وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 143.8 مليار جنيه بمعدل6.5 %، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2ر28 مليار جنيه بمعدل 3.9%.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 20.5 مليار جنيه أي بمعدل 4.7%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار12.1 مليار جنيه بمعدل 2.5%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) من العام المالي 2019 - 2020 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 5ر54 مليار جنيه نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 5.6 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 48.9 مليار جنيه.

ونوه بأن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ارتفعت بمقدار93.7 مليار جنيه، أي بمعدل2.6% كمحصلة لزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 126.8 مليار جنيه بمعدل 52%، وارتفاع الائتمان المحلي بنحو 220.5 مليار جنيه بمعدل 5.8%.. مبينا أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 189.7 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 25.9 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بنحو 6.4 مليار جنيه، وانخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 1.5 مليار جنيه.