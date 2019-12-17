شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار معظم السلع.. وانخفاض الألومنيوم والنحاس والأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت معظم أسعار السلع وخاماتها، بنهاية الإغلاق الأخير للبورصات السلعية العالمية، ولم يظهر مؤشر الانخفاض أمام أى من السلع الرئيسية، فى حين ظهر مؤشر الارتفاع أمام الذرة البرازيلى والأوكرانى والصربى والرومانى، بالإضافة إلى بذرة الصويا والسكر المكرر، وذلك طبقاً لما أعلنته اليوم أسواق للمعلومات المالية والسلعية المتخصصة فى رصد حركة السلع وخاماتها بالأسواق والبورصات السلعية.

فى حين سيطر مؤشر الانخفاض على قائمة المعادن التى أعلنتها أسواق، حيث تراجع خام الألومنيوم والنحاس الأحمر-بارات، النحاس الأحمر كابلات، كما انخفضت أسعار الأسمدة ومنها النترات واليوريا والفوسفات الناعم والفوسفات الخشن.

وجاءت قائمة الأسعار كالتالى :-

قمح 11.5 أوكرانى 3650 جنيه / طن صب أرضه.

قمح 11.5 روسى 3730 جنيه / طن صب أرضه.

قمح 12.5 روسى 3760 جنيه / طن صب أرضه.

قمح 13.5 روسى 3840 جنيه / طن صب أرضه.

دقيق -24 4600 جنيه / طن معبأ أرضه.

دقيق -27 4700 جنيه / طن معبأ أرضه.

ردة محلى 2900 جنيه / طن معبأ أرضه.

أرز شعير عريض 4000 جنيه / طن معبأ أرضه.

أرز شعير رفيع 3600 جنيه / طن معبأ أرضه.

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7500 جنيه / طن معبأ أرضه.

أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 6500 جنيه / طن معبأ أرضه.

أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 5700 جنيه / طن معبأ أرضه.

زيت صويا مكرر 13600 جنيه / طن صب أرضه.

زيت أولين RBD 12300 جنيه / طن صب أرضه.

زيت ذرة خام 11500 جنيه / طن صب أرضه.

زيت عباد الشمس مكرر 15200 جنيه / طن صب أرضه.

سكر مكرر 6600 جنيه / طن معبأ أرضه.

فول بلدي – رفيع 25000 جنيه / طن معبأ أرضه.

فول بلدي – عريض 18000 جنيه / طن معبأ أرضه.

فول ليتوانى 6800 جنيه / طن معبأ أرضه.

فول إنجليزى جديد 7600 جنيه / طن معبأ أرضه.

ذرة برازيلى أرجنتينى (1) 3220 جنيه / طن صب أرضه.

ذرة برازيلى أرجنتينى (2) 3190 جنيه / طن صب أرضه.

ذرة أوكرانى 3040 جنيه / طن صب أرضه.

ذرة صربي/ رومانى 3080 جنيه / طن صب أرضه.

نشا غذائى 7000 جنيه / طن معبأ أرضه.

جلوكوز 6700 جنيه / طن صب أرضه.

صويا 47 6500 جنيه / طن صب أرضه.

صويا 46 6200 جنيه / طن معبأ أرضه.

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صويا 44 6100 جنيه / طن معبأ أرضه.

بذرة صويا أرجنتينى / أوكرانى 6800 جنيه / طن صب أرضه.

دى دى جى إس أمريكى 4650 جنيه / طن معبأ أرضه.

جلوتين مستورد 10600 جنيه / طن معبأ أرضه.

جلوتين محلى 10400 جنيه / طن معبأ أرضه.

جلوتو فيد محلى 3300 جنيه / طن معبأ أرضه.

كسب عباد – 36% 4500 جنيه / طن معبأ أرضه.

علف بادي تسمين سوبر 23% 6200 جنيه / طن معبأ أرضه.

علف نامي تسمين سوبر 21% 6150 جنيه / طن معبأ أرضه.

علف ناهي تسمين سوبر 19% 6100 جنيه / طن معبأ أرضه.

علف بادي نامي 21% 5800 جنيه / طن معبأ أرضه.

لحم أبيض دواجن 23 جنيه / كيلو.

لحم أحمر دواجن 29 جنيه / كيلو.

حديد 10100 جنيه / طن أرضه.

خردة الحديد 4570 جنيه / طن أرضه.

خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 49000 جنيه / طن أرضه.

خام الألومنيوم – بثق 57000 جنيه / طن أرضه.

خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 61500 جنيه / طن أرضه.

خام النحاس الأحمر - كابلات 101650 جنيه / طن أرضه.

خام النحاس الأحمر - بارات 110200 جنيه / طن أرضه.

الأسمنت 800 جنيه / طن أرضه.

يوريا 4400 جنيه / طن أرضه.

النترات 4300 جنيه / طن أرضه.

فوسفات ناعم 1470 جنيه / طن أرضه.

فوسفات خشن 1665 جنيه / طن أرضه.

الذهب - 21 670 جنيه / جرام.

الذهب - 24 766 جنيه / جرام.

الجنيه الذهب ( 8 جرامات) 5362 جنيه

الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 15.99/16.09 جنيه