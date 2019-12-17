شكرا لقرائتكم خبر عن 39 صفقة خاصة على أرامكو بقيمة 452 مليون ريال منها صفقتان اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد - محمد أبو الغيط

تقرير خاص - أخبار اليوم: تم تنفيذ 39 صفقة خاصة على سهم أرامكو السعودية الضيف الجديد بالسوق السعودي، وذلك منذ بداية إدراجه وبدء التداول عليه بالسوق في يوم الأربعاء 11 ديسمبر الجاري وحتى نهاية تداولات اليوم.

وحسب إحصائية لموقع "أخبار اليوم" بلغ مجموع الأسهم التي تم تنفيذ الصفقات الخاصة عليها 12.96 مليون سهم وبقيمة إجمالية 452.63 مليون ريال.

وكان ضمن الصفقات اثنتات تمتا على السهم اليوم، إحداهما على 42.5 ألف سهم وبقيمة 1.6 مليون ريال، حيث تمت على سعر 38 ريالاً، بينما كانت الثانية على 443.5 ألف سهم وبقيمة إجمالية 15.47 مليون ريال، حيث تمت عند سعر 34.9 ريال.

وكانت أكبر صفقة على السهم في أول يوم تداول له وتمت على 3.69 مليون سهم بسعر 35.2 ريال وبقيمة إجمالية بلغت 129.88 مليون ريال، تلاها صفقة أخرى في اليوم ذاته وتمت على 2 مليون سهم وبسعر 35.2 ريال وبقيمة إجمالية بلغت 70.4 مليون ريال.

وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام في تقرير سابق برصد الصفقات الخاصة التي تمت في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي والتي وصلت إلى 1825 صفقة، وهي أعلى رقم يتم تحقيقه خلال عام منذ بداية الإعلان عن الصفقات الخاصة بالسوق السعودي في عام 2011.

ويزيد عدد الصفقات المنفذة في التسعة أشهر الأولى من 2019 عن عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال آخر 5 سنوات قبل العام الحالي (2014 - 2018) والتي بلغت 1777 صفقة خلال السنوات الخمسة. كذلك تعادل تلك الصفقات 38% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة في السوق السعودي خلال 9 سنوات.

وطبقاً لتداول، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

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ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

فيما، تؤثر الصفقات الخاصة على كمية وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات.

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