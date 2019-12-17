شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يسجل أعلى مستوى فى 3 أشهر قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل الصفقة التجارية التي تم الإعلان عنها بين الولايات المتحدة والصين ، والتي من المتوقع أن تحسن الطلب العالمي على النفط ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن المخزونات الأمريكية يصدرها معهد البترول الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 60.53$ الأعلى منذ 17 أيلول/سبتمبر ، من مستوى الافتتاح عند 60.18$، وسجل أدنى مستوي عند 60.05$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 65.66$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 65.33$ ، وسجل أدنى مستوي عند 65.14$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنفس النسبة تقريبا ،وسجلت يوم الجمعة مستوى 65.76$ للبرميل الأعلى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.

دعم مكاسب الأمس بيانات اقتصادية إيجابية فى الصين ،أظهرت نمو الإنتاج الصناعي و مبيعات التجزئة بوتيرة متسرعة أكثر من المتوقع فى تشرين الثاني/نوفمبر.

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أعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة عن التوصل لاتفاق نهائي حول المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل، تتضمن تلك المرحلة تقليص بعض الرسوم الجمركية الأمريكية مقابل زيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وبموجب تلك المرحلة ،ألغت واشنطن رسوم جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 160 مليار$ كانت الحكومة الأمريكية ستفرضها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" لتليفزيون CNBC يوم السبت أن الصفقة سيتم توقيعها فى أوائل كانون الثاني/يناير المقبل ،وأن المرحلة الثانية قد يتم التفاوض عليها على مراحل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط ارتفاعا بمتوسط 1.1% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل اتفاق أوبك لتعميق خفض الإمدادات ،بجانب تباطؤ إنتاج النفط الصخري فى الولايات المتحدة.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.