شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع لليوم الثاني قبيل بيانات قطاع الإسكان والإنتاج الصناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، حيث لا تزال العملة الأمريكية تحت ضغط استمرار تغطية مراكز شراء قبل عطلات رأس السنة الميلادية الجديدة ، فى ظل توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير خلال 2020 ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن قطاع الإسكان أحد القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،وعن مخرجات القطاعات الصناعية خلال تشرين الثاني /نوفمبر.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 97.03 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.14 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.30 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ،ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 96.59 نقطة.

وخسر المؤشر نسبة 0.5% الأسبوع ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، مع استمرار عمليات تغطية المراكز الشرائية قبيل عطلات رأس السنة الميلادية.

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وتسارعت أيضا عمليات البيع ، بعدما أبقي الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير ،وأشار إلى الإبقاء على الأسعار ثابتة دون أي تغيير خلال 2020.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،وعن مخرجات القطاعات الصناعية التي تمثل أكثر من 25% من قوة الاقتصاد.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش ،تصريحات البناء المتوقع 1.41 مليون خلال تشرين الثاني/نوفمبر من 1.46 مليون فى تشرين الأول/أكتوبر ، وعدد المنازل المبدوء في إنشائها المتوقع 1.34 مليون منزل من 1.31 مليون منزل بالقراءة السابقة.

ويصدر بحلول الساعة 14:15 غرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع نمو بمعدل 0.8 % خلال تشرين الثاني/نوفمبر من انكماش بمعدل 0.8% فى تشرين الأول/أكتوبر ،ومؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 77.4% من 76.7% بالقراءة السابقة.