الاقتصاد

البنك المركزى: 803.6 مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: 803.6 مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2019/2020 بمعدل سنوى 13.6% بما يعادل 803.6 مليون دولار ليسجل نحو 6.7 مليار دولار (مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة).

 

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر بمعدل شهرى 33.2% بما يعادل 581.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2019).

 

كما سجل ارتفاعاً بمعدل سنوي بلغ 32.8% بمقدار 576.5 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزى: 803.6 مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا