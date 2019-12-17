شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: 803.6 مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر
وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر بمعدل شهرى 33.2% بما يعادل 581.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2019).
كما سجل ارتفاعاً بمعدل سنوي بلغ 32.8% بمقدار 576.5 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر 2018.
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