شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة تتصدر نسب الاشغال فى موسم الكريسماس.. والفنادق تٌنهى استعداداتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت الفنادق المصرية باشراف وزارة السياحة استعداداها لإستقبال السائحين من كافة أنحاء العالم فى المدن السياحية والقاهرة، للاحتفال بموسم الكريسماس واحتفالات رأس السنة، ففى الأقصر وأسوان أعلنت الفنادق العائمة والثابتة والتى تبلغ قرابة 130 فندقا استعدادها للإحتفال برأس السنة.

فى حين بدأت المنتجعات السياحية فى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والعين السخنة الإعلان عن برامجها وحفلاتها خلال موسم الكريسماس، ولازال البقية تستخرج التصاريح الخاصة من وزارة السياحة عن طريق تقديم طلبات تتضمن كافة البيانات المطلوبة بداية من اسم المنشأة ونوع الحفل وأسماء الفنانين المشاركين فى احيائه وقوائم العشاء وأسماء الحفلات شاملة مستحقات الضرائب.

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ورغم أن موسم الكريسماس السياحى بالبحر الأحمر يشهد إقبالا كبيرا، إلا أن مدينة الغردقة تتصدر نسبة الاشغالات خلال الموسم الشتوى، وتتفوق على مرسى علم والعين السخنة وشرم الشيخ، حيث كشف مؤشر الحجز الإلكترونى لموقع "بوكينج" العالمى عن ارتفاع نسب حجوزات الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة حتى الأسبوع الأول من يناير.

كما شهدت الغردقة ارتفاعا فى الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما أظهره مؤشرات الحجز على المواقع العالمية، حيث لازال الإقبال الكثيف على الحجز مستمر، فى حين لا يوجد أماكن كافية متبقية بالفنادق والمنتجعات السياحية، وبلغ متوسط الأسعار للأربعة ليالى يبدأ من8 ألاف جنية وحتى 40 ألفا وفقا لدرجة الفندق السياحية.