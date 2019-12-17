شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ إدراجه.. تراجع سهم أرامكو بنسبة 0.66%..واستحواذه على نصف التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سهم شركة الزيت العربية السعودية -ارامكو السعودية، بنسبة 0.66% خاسراً 0.25 ريال ليغلق عند مستوى 37.75 ريال بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ليسجل أول تراجع له منذ إدارجه بوق تداول يوم الأربعاء الماضى.

واستحوذ سهم أرامكو، على نصف قيمة التداول ببورصة السعودية خلال جلسة تداول اليوم، إذ بلغ حجم التداول على السهم 117.6 مليون ورقة بقيمة 4.4 مليار ريال عبر تنفيذ 48.9 ألف عملية، فيما بلغ إجمالى حجم التداول فى بورصة السعودية 279 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 122 شركة، فيما تراجعت 64 شركة.

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وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، قد أعلنت بأنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية-أرامكو السعودية، يوم الأربعاء الماضى بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومى لسعر السهم ±10%.