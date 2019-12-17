شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية بنسبة 0.72% بالختام مدفوعة بصعود قطاع الطاقة والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 279 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 122 شركة، فيما تراجعت 64 شركة.
وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.06%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.37%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.33%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.20%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.17%، فقطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 097%.
وجاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.99%، ثم سوليدرتى تكافل نسبة 9.92%، ثم الإنماء طوكيو بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "جدوى ريت السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.50% ثم الرياض بنسبة 3.21%، ثم اللجين بنسبة 3.06%.
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