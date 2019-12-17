تراجع إنتاج المصانع ببريطانيا فى 3 أشهر حتى ديسمبر بأسرع وتيرة منذ 2009

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض إنتاج المصانع فى بريطانيا بأسرع وتيرة فيما يزيد عن 10 سنوات خلال الأشهر الثلاثة السابقة على فوز رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى الانتخابات ما يبرز التحدى الذى يواجهه لدعم الاقتصاد. ونزل مقياس اتحاد الصناعة البريطانى للإنتاج الصناعى على مدى ثلاثة أشهر حتى ديسمبر إلى -16 من -9 فى نوفمبر وهى أقل قراءة منذ سبتمبر 2009. وغطى المسح الذى شمل 289 مصنعا من 22 نوفمبر إلى 11 ديسمبر قبل تحقيق جونسون فوزا ساحقا فى الانتخابات التى جرت يوم الخميس الماضى. Advertisements وتراجع تدفق الأعمال الجديدة وهبط سجل الطلبيات الشهرية للاتحاد إلى -28 من -26. وقالت آنا ليتش نائبة كبير الاقتصاديين فى الاتحاد "مع إعلان المصنعين تراجع الإنتاج بوتيرة لم يشهدها منذ الأزمة المالية إلى جانب تراجع الطلبيات لشهر آخر، ثمة أهمية كبيرة لإعادة بناء ثقة الشركات فى هذا لقطاع".

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