شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية منذ الصباح ليقترب من المتوسط المتحرك 50، بينما لا يزال الاتجاه الصاعد قائماً بثبات السعر فوق مستوى 0.6670، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر للتوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 0.7015.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6830 والمقاومة 0.6930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد