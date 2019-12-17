شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر عقود خام برنت منذ الصباح، ليبقى السيناريو الإيجابي قائماً دون تغيير لهذا اليوم، معتمدين على الثبات فوق مستوى 62.50، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من مناطق التشبع في البيع ليدعم التوقعات الإيجابية، والتي تبدأ أهدافها عند 65.40 وتمتد بعيداً إلى 68.95 بعد اختراق المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.50 والمقاومة 66.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد