شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط في مسار ضيق منذ الصباح ويتحرك قرب دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، وطالما أن السعر فوق 59.05، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى فعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 60.90 وتمتد إلى 62.30 بعد اختراق المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.05 والمقاومة 61.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد