شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح، ولا يزال السعر محصوراً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 16.96 والمقاومة 17.10، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر تخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي