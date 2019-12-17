شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 1475.00، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1489.00، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1461.00 وتمتد إلى 1447.00 ثم 1413.10 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1460.00 والمقاومة 1485.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط