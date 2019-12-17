شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بشكل قوي ليصل إلى مشارف الهدف السلبي المنتظر عند 1.3135، حيث تأثر السعر بنموذج القمة المزدوجة المشار له صباحاً، مع الإشارة إلى أننا بحاجة لمراقبة تصرف السعر خلال الجلسات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر المستوى المذكور سيدفع السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، بينما الصمود أمام الضغط السلبي الحالي سيقود السعر لاستئناف التداولات داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.
من هنا، فإننا نفضّل التوقف على الحياد الآن إلى أن يحدد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.3135.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3135 والمقاومة 1.3300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 17-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.