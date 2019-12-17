شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 17-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار بتقديم تداولات إيجابية الآن في محاولة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً خلال الجلسات القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.1180 وتمتد إلى 1.1280 بعد اختراق المستوى السابق، بينما يمثل الثبات فوق 1.1108 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1080 والمقاومة 1.1240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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