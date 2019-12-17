شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلي عن المستويات القياسية بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الخمس جلسات الأخيرة ،لتتخلي عن مستوياتها القياسية المسجلة بجلسة الأمس ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى مخاوف من اتخاذ رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" موقفا متشددا إزاء الفترة الانتقالية لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 418.53 نقطة.

تحققت تلك المكاسب القياسية بفضل اتفاق التجارة المبدئي بين الولايات المتحدة والصين ، واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من إنهاء الحرب التجارية الشراسة ،التي استمرت أكثر من 18 شهرا ،وأضرت كثيرا بالاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، لينزل من مستواه القياسي المسجل بالأمس ، مع تسارع عمليات البيع لحجز الأرباح ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع السلع المنزلية ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.9% ، مع هبوط معظم أسهم القطاع ،وخالف قطاع الطاقة الاتجاه السائد فى أوروبا ، وحقق صعودا بنسبة 0.6% ، بفضل ارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمي.

هدد الرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بخروج بريطانيا الفوري من الاتحاد الأوروبي إذا لم توافق المفوضية الأوروبية على اتفاقية تجارة حرة بحلول نهاية عام 2020.

وفى ظل الإقرار المؤكد لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي فى 31 كانون الثاني/يناير المقابل ،من المتوقع أن يستخدم جونسون أغلبيته المحققة حديثا فى البرلمان لحظر أي تمديد للفترة الانتقالية لبريكست بعد نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.7% ،فى خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,197.71 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.6% ،فى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.8 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، و فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.2%.