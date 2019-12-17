شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثالث على التوالي استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بجانب تحسن الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المخاطر المحتمل حدوثها قريبا.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,480.50$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,475.57$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,474.39$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع العملة الأمريكية.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

وكما نعلم أن هبوط العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

ويدعم أسعار الذهب أيضا ،تحسن الطلب على المعدن كملاذ آمن ،وتعزيز مراكز شراء الذهب فى المحافظ الاستثمارية ،فى ظل المخاطر المحتمل حدوثها قريبا ،منها توقعات العجز التجاري المرتفع ،وانخفاض أسعار الفائدة العالمية ،والمخاطر السياسية الأمريكية الناشئة خلال عام الانتخابات الرئاسية.