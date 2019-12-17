شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام فوق 60$ للبرميل قرب أعلى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتحافظ على مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، لتستقر تداولات الخام الأمريكي فوق 60$ للبرميل ، بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل الصفقة التجارية التي تم الإعلان عنها بين الولايات المتحدة والصين ، والتي من المتوقع أن تحسن الطلب العالمي على النفط.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 60.33$ ، من مستوى الافتتاح عند 60.18$، وسجل أدنى مستوي عند 60.05$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 65.54$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 65.33$ ، وسجل أدنى مستوي عند 65.14$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 60.45$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنفس النسبة تقريبا ،وسجلت يوم الجمعة مستوى 65.76$ للبرميل الأعلى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.

دعم مكاسب الأمس بيانات اقتصادية إيجابية فى الصين ،أظهرت نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بوتيرة متسرعة أكثر من المتوقع فى تشرين الثاني/نوفمبر.

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أعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة عن التوصل لاتفاق نهائي حول المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل، تتضمن تلك المرحلة تقليص بعض الرسوم الجمركية الأمريكية مقابل زيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وبموجب تلك المرحلة ،ألغت واشنطن رسوم جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 160 مليار$ كانت الحكومة الأمريكية ستفرضها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" لتليفزيون CNBC يوم السبت أن الصفقة سيتم توقيعها فى أوائل كانون الثاني/يناير المقبل ،وأن المرحلة الثانية قد يتم التفاوض عليها على مراحل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط ارتفاعا بمتوسط 1.1% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل اتفاق أوبك لتعميق خفض الإمدادات ،بجانب تباطؤ إنتاج النفط الصخري فى الولايات المتحدة.