تزويد ميناء الفجيرة برافعات جسريـة متطورة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مرافئ الفجيرة عن وصول رافعتين جسريتين عملاقتين لتعزيز فعالية العمليات التشغيلية في الميناء وتأهيله لمناولة 500 ألف حاوية نمطية إضافية سنوياً.

تأتي إضافة هذه المعدات الجديدة في إطار عمليات التطوير والتحديث لميناء الفجيرة التي تقوم بها موانئ أبوظبي باستثمار يبلغ مليار درهم بموجب اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً. وسيسهم تشغيل هاتين الرافعتين من طراز «بوست باناماكس» في تعزيز كفاءة مناولة الحاويات بسرعة ودقة ووفق أعلى معايير السلامة.

ولضمان عمل الرافعتين بسلاسة تامة وكفاءة عالية، ابتعثت مرافئ الفجيرة اثنين من الخريجين المواطنين إلى مقر شركة «زد بي أم سي» الموردة للرافعات لتلقي التدريب الفني اللازم.

وأكد عبد العزيز البلوشي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمرافئ الفجيرة، بأن وصول الرافعتين الجديدتين يتزامن مع النمو اللافت الذي سجلته مرافئ الفجيرة في عمليات مناولة الحاويات والبضائع العامة خلال هذا العام.

وقال البلوشي: تسهم خطة تطوير ميناء الفجيرة الطموحة في الارتقاء بقدراته ومكانته على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي وتعزز دوره الاستراتيجي في دعم النمو الاقتصادي وتطوير النشاط التجاري والسياحي في الدولة. سيوفر الميناء بعد اكتمال عمليات التطوير منصة لخدمة منطقة الخليج بالكامل وشبه القارة الهندية وباكستان والبحر الأحمر وشرق إفريقيا.هذا، ويُعدّ ميناء الفجيرة أحد المرافق الاقتصادية والتجارية متعددة الأغراض، حيث يحتل موقعاً استراتيجياً على الساحل الشرقي لدولة الإمارات يطل على المحيط الهندي، ويضم الميناء العديد من المرافق المتطورة والمخصصة لمناولة الحاويات والبضائع العامة والبضائع المدحرجة والسفن السياحية.