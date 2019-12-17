«مرسيدس-بنز» تقيم مهرجان «فان تشيلا» في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

لقي مهرجان «فان تشيلا» الأول ترحيباً واسعاً من المحترفين في مجال السيارات بالمنطقة، حيث أتيحت لهم الفرصة للتعرف إلى أحدث مجموعة من مركبات الفان وخيارات النقل بطريقة مبتكرة لم يسبق لها مثيل. واستضافت الفعالية «شركة الإمارات للسيارات-المركبات التجارية» - الموزع المعتمد لمجموعة «مرسيدس-بنز» في إمارة أبوظبي والتابعة لمجموعة الفهيم - بالشراكة مع «مرسيدس-بنز» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أقيم مهرجان «فان تشيلا» في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي حيث كشفت «مرسيدس-بنز» النقاب عن أحدث مجموعة من سياراتها في جو يسوده المرح والترفيه.

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وحضر المهرجان أكثر من 200 ضيف من بينهم: عبدالله عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة الرقابة لعائلة الفهيم، وأحمد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم، وعيسى عبد الجليل الفهيم الأمين العام لمؤسسة عبد الجليل الفهيم وعائلته الخيرية، والعديد من كبار العملاء وخبراء السيارات من جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام.

وُضعت مجموعة مختارة من سيارات الفان الجديدة في مناطق الاختبار المبتكرة التي تسمح للضيوف بالتفاعل مع السيارات. ومن بين المركبات الأخرى المعروضة: سيارة «سبرينتر» VIP ذات الدفع الرباعي المخصصة لشركة الإمارات للسيارات-المركبات التجارية، وسيارة «سبرينتر» الخاصة بإدارة النقل.

وتعليقاً على المهرجان، قال توماس جرايبل المدير العام لشركة مرسيدس-بنز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «توفر أحدث مركباتنا حلولاً مبتكرة للشركات لمساعدتها على زيادة كفاءة سير العمل وفق أعلى معايير السلامة. ولتحقيق ذلك على أرض الواقع، أردنا ابتكار مفهوم ممتع وجذاب وعرض إمكانات مركباتنا بالكامل. نحن سعداء للغاية بالإقبال الذي لقيه مهرجان «فان تشيلا» الأول، ونتطلع إلى تطوير طريقة العرض التفاعلي لمنتجاتنا كحلول مخصصة لاحتياجات العملاء».

من جانبه قال بلال الربعي، المدير العام لشركة الإمارات للسيارات-المركبات التجارية في أبوظبي: «هدفنا هو إبراز التنوع وتعدد الاستخدامات والأمان والتقدم الذي تحظى به مجموعة مركبات الفان من مرسيدس-بنز، إلى جانب حلول مصممة خصيصاً توفرها شركة الإمارات للسيارات».