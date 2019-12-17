شراكة بين «Hub71» و«إنديفور الإمارات» لدعم ريادة الأعمال في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت منصة Hub71، عن إبرام شراكة مع مؤسسة «إنديفور الإمارات»، بهدف تعزيز دعمها للشركات المتنامية على مستوى العالم، حيث تم ذلك خلال الخلوة التي عُقدت على مدار يومي 22 و23 أكتوبر الماضي بمقر منصة Hub71 في أبوظبي.

تأتي الشراكة بعد أسابيع قليلة من إعلان الذراع الاستثمارية في الشركات الناشئة التابعة «لمبادلة للاستثمارات المالية»، عن إطلاق صندوقين استثماريين للاستثمار في شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي، ما يدعم الجهود التي تقوم بها منصة Hub71

الرامية إلى جعل أبوظبي مركزاً إقليمياً متميزاً يحتضن أفضل المواهب في مجال التكنولوجيا والشركات ذات التأثير التكنولوجي العالي على مستوى العالم.

وبحسب التقرير الذي أعدته شركة «استراتيجي آند»، ومؤسسة «إنديفور»، والذي جاء تحت عنوان «التوسع في أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، فإنه على الرغم من أن الشركات المتنامية تشكل نسبتها 5% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، فإنها تشهد نمواً متسارعاً بحيث تسهم في إثراء منظومة الأعمال، وتحظى بتأثير في الاقتصاد بشكل عامل، وذلك من حيث توفير الوظائف وتعزيز الرخاء المالي والابتكار. وترى «إنديفور الإمارات» أن الشركة المتنامية هي التي تتمتع بنمو عالٍ، وتحقق عوائد سنوية تتجاوز قيمتها مليوني دولار.

وقال إبراهيم عجمي رئيس وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة لدى «مبادلة للاستثمار»: «نجحت منصة Hub71

منذ تأسيسها في بناء مجتمع أعمال متميز يضم شركات تكنولوجية من جميع الأحجام، وتحقق نمواً عالياً على أيدي مؤسسين ممن لديهم طموحات عالية وحافز قوي للتميز. إننا سعداء بهذا التعاون مع «إنديفور الإمارات» لدعم الشركات ذات إمكانات النمو المرتفع. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في صلب هدفنا المشترك المتمثل في دعم منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي، والتي تحقق تأثيراً مضاعفاً على اقتصاد الإمارة وتوفر فرص عمل بها».

من جانبه، قال نور الشوا، المدير العام لمؤسسة «إنديفور الإمارات»: «تتيح هذه الشراكة لرواد الأعمال المسجلين في منصة Hub71

الاستفادة من الدعم في كل مرحلة من مراحل نمو أعمالهم.

وتوفر «إنديفور الإمارات» الدعم لرواد الأعمال لتحقيق التحوّل لمجتمعاتهم وخلق فرص عمل متميزة، وتحفيز أجيال المستقبل من مؤسسي الشركات الناشئة، وذلك بفضل ما تتيحه المؤسسة من فرص للاستفادة من شبكة عالمية لا مثيل لها من المدربين والموجهين. ونحن متفائلون بهذه الشراكة مع منصة Hub71، لما لها من أثر إيجابي في دعم مسيرة أبوظبي نحو تحقيق هدفها في أن تصبح مركزاً إقليمياً للشركات التكنولوجية الناشئة».