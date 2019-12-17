«اقتصادية عجمان» تفوض خدماتها إلى مركز الإبداع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، اتفاقية تفويض الخدمات مع مركز الإبداع لخدمات رجال الأعمال؛ حيث سيتولى المركز، تقديم خدمات الدائرة في مجال التراخيص الاقتصادية بموجب هذه الاتفاقية؛ وذلك على مدار الأسبوع من السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء؛ وأهمها: خدمات حجز وتجديد الاسم التجاري؛ وإصدار الموافقة المبدئية؛ وإصدار وتجديد وتعديل وإلغاء الرخص الاقتصادية والتصاريح التجارية؛ وتحديث بيانات المنشأة؛ وإصدار بدل فاقد للترخيص أو التصريح؛ وإصدار شهادات ورسائل لمن يهمه الأمر، وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى التسهيل على المتعاملين، وتوفير أفضل مستويات الخدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في إمارة عجمان.