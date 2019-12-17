شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية عجمان» تفوض خدماتها إلى مركز الإبداع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، اتفاقية تفويض الخدمات مع مركز الإبداع لخدمات رجال الأعمال؛ حيث سيتولى المركز، تقديم خدمات الدائرة في مجال التراخيص الاقتصادية بموجب هذه الاتفاقية؛ وذلك على مدار الأسبوع من السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء؛ وأهمها: خدمات حجز وتجديد الاسم التجاري؛ وإصدار الموافقة المبدئية؛ وإصدار وتجديد وتعديل وإلغاء الرخص الاقتصادية والتصاريح التجارية؛ وتحديث بيانات المنشأة؛ وإصدار بدل فاقد للترخيص أو التصريح؛ وإصدار شهادات ورسائل لمن يهمه الأمر، وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى التسهيل على المتعاملين، وتوفير أفضل مستويات الخدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في إمارة عجمان.
كانت هذه تفاصيل خبر «اقتصادية عجمان» تفوض خدماتها إلى مركز الإبداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.