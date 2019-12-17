السوق الحرة في مطار الشارقة تعلن عن الفائز الثالث في «تسوق وانطلق»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت السوق الحرة في مطار الشارقة عن اسم الفائز الثالث بالجائزة الكبرى ضمن حملة «تسوق وانطلق»، التي أطلقتها في مطار الشارقة بداية العام الجاري، والتي تتضمن سحباً على أربع سيارات فارهة من طراز «بي إم دبليو» لتشجيع المسافرين على زيارة السوق الحرة أثناء وجودهم في المطار، واقتناء العديد من المنتجات والسلع الراقية.

وتم إجراء السحب على الجائزة يوم الأحد 8 ديسمبر الجاري، للإعلان عن اسم الفائز بسيارة فارهة من طراز «بي إم دبليو إكس1» بحضور علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وفيليكس برونر، مدير عام «دوفري» لمنطقة الشرق الأوسط والهند وشبه القارة الهندية، وعدد من مديري هيئة مطار الشارقة الدولي، و«دوفري الشارقة»، حيث كانت الجائزة من نصيب أبوبكر شاربايكال من الهند.

وتعتبر هذه السيارة واحدة من أربع سيارات فاخرة خصصت لهذه الحملة، حيث يتاح للمتسوقين من السوق الحرة في مطار الشارقة فرصة الدخول في السحب الذي يقام كل أربعة أشهر للفوز بسيارة في حال قيامهم بالتسوق بقيمة 200 درهم.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «تهدف حملة تسوق وانطلق إلى تعزيز تجارب المسافرين عبر مطار الشارقة، وتحفيزهم على اختيار تجربة تسوق فريدة في متاجر السوق الحرة المتوفرة في صالات المطار، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية الجديدة، تشكل في مجملها إضافة قيمة إلى الخدمات التي يقدمها المطار لتعزيز تجربة المسافرين، وتمكينهم من الاستمتاع بسفرهم».

وقال فيليكس برونر: «تتواصل السحوبات التي تقدمها السوق الحرة لمطار الشارقة، ونتقدم بالتهاني إلى الفائز في هذا السحب، ونشكر كافة عملائنا الذين تسوقوا في متاجرنا»، مشيراً إلى أن حملة «تسوق وانطلق» تأتي ضمن سلسلة من الخطوات الترويجية التي اعتمدتها الشركة لتحفيز المسافرين عبر مطار الشارقة، للاستفادة من الخيارات المتنوعة التي توفرها السوق الحرة.

ودعت إدارة مطار الشارقة المسافرين إلى التسوق من السوق الحرة أثناء سفرهم عبر المطار، والاستمتاع بالعديد من الخيارات التي توفرها السوق الحرة، وتشمل منتجات التجميل والعطور والتكنولوجيا والساعات، والهدايا والحلويات من أرقى العلامات التجارية بأسعار تنافسية.