8 سنوات العمر المتوسط للمركبات الخفيفة النشطة المسجلة على طرقات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف كريج ستيفنز المدير التنفيذي لموقع «دوبيكارز»، تنامي سوق السيارات المستعملة في الإمارات، فيما أظهرت بيانات معاملات سوق السيارات المستعملة في الإمارات، ارتفاع القيمة المتبقية للسيارات المستعملة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث ازدادت بين 4 و10%، مقارنة مع عام 2018.

وبالتعاون مع «ألجو دريفن»، المتخصصة في تزويد قطاع السيارات بالحلول التقنية وتقديم بيانات دقيقة مسجلة في الوقت الفعلي، قام «دوبيكارز» بتحليل بيانات 3 ملايين عملية بحث تتم عبر الموقع شهرياً، وأظهرت نتائج التحليل وجود بعض المتغيرات المهمة في سوق السيارات المستعملة في الإمارات. وتشير بيانات هيئة الطرق والمواصلات إلى أن العمر المتوسط للمركبات الخفيفة النشطة المسجلة على طرقات دبي، هو 8 سنوات. وبحسب ستيفنز: «تشهد الدولة تراجعاً في عدد السيارات الحديثة، ما يعني أن السكان أصبحوا يحتفظون بسياراتهم لفترة أطول من المعتاد، ويفضلون صيانة وإصلاح سياراتهم على استبدالها بطراز أحدث، ليسهم ذلك بالترافق مع انخفاض المعروض من السيارات الجديدة في تدني مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 50%، على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام الماضية، مع زيادة الطلب على السيارات المستعملة، ما أدى في المحصلة إلى زيادة أسعار السيارات المستعملة وتنامي الطلب عليها».

وعلى الرغم من زيادة تكلفتها، تباع السيارات المستعملة بشكل أسرع، فوفقاً لبيانات «دوبيكارز» حول السيارات التي بيعت، انخفضت المدة التي يستغرقها التجار لبيع السيارات بمعدل 7.5 يوم، مقارنة مع عام 2018، في حين يستغرق بيع السيارات ذات الملكية الخاصة 17.8 يوم، لتسجل تحسناً بمعدل 6.4 يوم.