تسهيلات وخدمات مصرفية داعمة لأصحاب الأعمال في دبي

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وقعت اقتصادية دبي، متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري وبنك دبي التجاري، اتفاقية شراكة لتقديم خدمات مصرفية لأصحاب الأعمال الذين يتقدمون للحصول على رخصة تجارية جديدة، أو الذين يقومون بتجديد رخصتهم من اقتصادية دبي، وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل مزاولة الأعمال وتخفيض تكاليف ممارستها، وتعزيز سيولة أصحاب الرخص التجارية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مجال ترخيص الأعمال ومزاولة الأنشطة التجارية في إمارة دبي.

بموجب الاتفاقية، سيقوم بنك دبي التجاري بفتح حسابات لأصحاب الأعمال؛ حيث سيكون بإمكانهم الحصول على 1% استرداداً نقدياً على رسوم الرخصة التجارية الجديدة أو في حال التجديد بناءً على متوسط ​​الرصيد اليومي في حساباتهم لدى البنك، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأصحاب الأعمال الحصول على بطاقة ائتمان البنك، والتي تتيح لهم تحويل رسوم الرخصة التجارية إلى خطة سداد ميسرة بفائدة 0% وسدادها خلال فترة 6 إلى 12 شهراً.

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التي تجسد حرص الجهات الحكومية والقطاع الخاص على العمل معاً بما يسهم في توفير بيئة جاذبة وداعمة للأعمال تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتساعد على تحقيق رؤية حكومة دبي في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتهيئة بيئة منافسة لتعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي وتجاري عالمي. ونسعى في اقتصادية دبي إلى تخفيض تكلفة مزاولة الأعمال، ورفع السيولة التشغيلية التي تدعم توسع أعمالهم، ومساعدة رجال الأعمال الحاليين والراغبين في بدء أعمالهم بدبي، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، إلى جانب تسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن تبسيط وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: حرص بنك دبي التجاري دوماً على تعزيز مناخ الأعمال في دبي، والعمل على تحفيز أصحاب الأعمال، وتقديم كافة الخدمات والحلول المصرفية التي من شأنها أن تساعدهم في إنجاز مشاريعهم وترويجها. وتهدف اتفاقيتنا مع اقتصادية دبي إلى تسهيل وتسريع هذه الإجراءات، حيث سيقوم بنك دبي التجاري بإطلاق خدمة فتح الحساب الرقمية، والتي ستضمن للمستخدمين تجربة سهلة ومرنة. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد عرضنا الترويجي أصحاب الأعمال في الحصول على فرصة 1% استرداداً نقدياً على رسوم الرخصة التجارية الجديدة، أو في حال التجديد بناءً على متوسط ​​الرصيد اليومي في حساباتهم لدى البنك. وسيقوم بنك دبي التجاري بمساعدة أصحاب الأعمال في الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم إلى قاعدة عملاء بنك دبي التجاري.