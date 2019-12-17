الإمارات ومصر تعززان العلاقات التجارية والصادرات بين البلدين

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أكدت كل من الإمارات ومصر على تقوية العلاقات التجارية وتعزيز الصادرات الثنائية بين البلدين من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في الإمارات، والشركة المصرية لضمان الصادرات.

ومن شأن الاتفاقية التي وقعها كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومحمد عزام، العضو المنتدب للشركة المصرية لضمان الصادرات، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين، أن تعزز العلاقات التجارية والصادرات غير النفطية بين البلدين.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات: نظراً للعلاقات التجارية غير النفطية القوية التي تربط دولة الإمارات ومصر، ستمهد هذه الشراكة الطريق أمام خلق فرص تجارية أكبر بين البلدين. وإن هذه الشراكة بين الاتحاد لائتمان الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات لن تعزز فقط العلاقات القوية التي تربط البلدين، بل وستعزز أيضاً تنافسية الشركات المحلية في كلا البلدين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال محمد عزام، العضو المنتدب للشركة المصرية لضمان الصادرات: تعد الإمارات الشريك التجاري السادس لمصر في المنطقة، بينما تعتبر مصر الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات، الأمر الذي يؤكد على قوة العلاقات التي تربط البلدين. وتم توقيع هذه الاتفاقية بين الشركة المصرية لضمان الصادرات وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهدف تحفيز التجارة البينية بين البلدين عن طريق إبرام عقود إعادة التأمين لتبادل المخاطر بينها من دون اللجوء لأسواق إعادة التأمين العالمية والتي تشهد الكثير من التحفظات في الفترة الأخيرة لتغطية مخاطر التجارة في أسواق الدول الناشئة، الأمر الذي أصبح يشكل عائقاً أمام توسيع التجارة البينية بين مصر وشركائها التجاريين الرئيسيين في المنطقة وعلى رأسهم الإمارات. ومن هنا تم تشكيل هذا التحالف خلال منتدى الإمارات ومصر للتجارة والاستثمار الذي نظمته وزارة الاقتصاد الإماراتية بالشراكة مع مجلس الإمارات للمستثمرين ومجلس الأعمال الإماراتي المصري، والذي يهدف إلى تزويد الشركات المحلية في الإمارات ومصر بمعلومات السوق وبناء شبكات من التواصل بين الأعمال في البلدين.

وبموجب هذه الشراكة ستقوم كلتا المؤسستين بإنشاء فريق عمل متعاون لاستكشاف الفرص التجارية والتقنية الاقتصادية بالإضافة إلى تأمين شركات التخصيم والتأجير التمويلي. كما تم الاتفاق على برنامج تدريب فني وورش عمل لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية بتبادل الخبرات من خلال حلول متخصصة في مجالي التصدير والاستثمار.

ووفقاً لتقارير صادرة عن وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، فقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر في عام 2018، 20.1 مليار درهم، مسجلاً زيادة قدرها 14.6% مقارنة ب 17.6 مليار درهم في عام 2017، الأمر الذي يؤكد على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط البلدين.

علاوة على ذلك، تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً من حيث أكثر الدول استثماراً في مصر حيث بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 24.3 مليار درهم، وهو ما يعكس نشاط 990 شركة إماراتية استثمرت في مصر في نهاية عام 2018. ومن ناحية أخرى، تحتل مصر المرتبة 28 عالمياً من حيث أكثر الدول التي تستثمر في الإمارات حيث وصل الاستثمار الأجنبي المصري المباشر إلى 3.3 مليار درهم خلال نفس الفترة.