كشف ثغرة أمنية في «ويندوز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثرت تقنيات الكشف المؤتمتة من كاسبرسكي على ثغرة أمنية في نظام التشغيل «ويندوز»، سمحت للمهاجمين باستغلالها للحصول على امتيازات وصول عالية على الأجهزة التي جرت مهاجمتها، مع تمكّنهم من تجنّب آليات الحماية في متصفح الويب «جوجل كروم». وجرى استغلال الثغرة المكتشفة حديثاً في عملية WizardOpium التخريبية.

ويسارع المجرمون إلى استغلال الثغرات البرمجية المجهولة في شنّ هجمات بلا انتظار، تُعرف بالاسم Zero-Day، وتمكّنهم من العمل دون أن يلاحظهم أحد لفترة طويلة، ما يتسبب في وقوع أضرار جسيمة. ولا تستطيع حلول الأمن العادية تشخيص إصابة النظام بهذا النوع من الهجمات ولا يمكنها بالتالي حماية المستخدمين من تهديد لم يتمّ التعرف إليه بعد.

واكتشف باحثو كاسبرسكي الثغرة الأمنية في نظام التشغيل «ويندوز» بفضل استغلالها من قبل مجرمين في شنّ هجوم «بلا انتظار»، بعد أن تمكّنت تقنية كاسبرسكي لمنع الاستغلال.

ويمكن إساءة استخدام الثغرة الأمنية في أحدث إصدارات «ويندوز 7» المصحّحة، وبعض إصدارات «ويندوز 10».